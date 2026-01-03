Dansa dels oficis de Llíria (segle XVI)

Gràcies a l’estimat amic (i formidable dolçainer) Ferran Navarro Jr., hem recuperat aquesta versió de 1977 de la “Dansa dels Oficis de Llíria”, interpretada pel gran mestre Joan Blasco, amb el tabaleter de l’Eliana Jordi Martínez, i el grup de dansaires de Torrent…
L’insigne cronista edetà Josep Duran va deixar escrit que la dansa és de principis del segle XVI i el seu nom oficial era “Dansa de Sant Roc”, ja que es ballava en la seua plaça i per la Vila Vella edetana el dia de la festivitat d’aquest sant i en la seua huitava… aquest ball era una representació dels oficis gremials llirians, per això popularment és coneguda com la dansa dels oficis (nom que es va acabar imposant) i en ella apareixen amb els diversos elements característics… com el llaurador amb la seua aixada, és molt evident la presència d’alguns oficis relacionats amb el teixit, una ocupació molt ben documentada a la Llíria medieval, on és freqüent l’aparició de “teixidor de lli”, o en llatí: “sartor” i “textor”. També apareixen a la dansa alguns treballadors del cuiro, fent aparells per als animals i els carros dels nombrosos traginers de la vila. Eren els “basteros”, un ofici que ha quedat encara com a renom d’algunes famílies de Llíria…