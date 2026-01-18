Vicent Galduf

    • Cotó-en-pèl, el grup pioner que des del Camp de Túria el 1978 va obrir les portes al rock progressiu en valencià

    18 de gener de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, d'oblits i des-oblits, País Petit, Pòdcast

    … ‘Mascarat Records’ recupera el seu únic disc de 1978, quasi introbable, ‘Holocaust’ amb una remasterització que fa sonar les seues cançons millor que mai… hui dia és un disc que s’està reivindicant a EUA, Corea i al Japó, amb gent pagant molts diners per ell…

