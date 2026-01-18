Cotó-en-pèl, el grup pioner que des del Camp de Túria el 1978 va obrir les portes al rock progressiu en valencià
… ‘Mascarat Records’ recupera el seu únic disc de 1978, quasi introbable, ‘Holocaust’ amb una remasterització que fa sonar les seues cançons millor que mai… hui dia és un disc que s’està reivindicant a EUA, Corea i al Japó, amb gent pagant molts diners per ell…
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky
+ Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube