Coses de despús-ahir: Llíria, reculant en el temps

+D’oblits i des-oblits

Fa 200, o més, aigua, completament aigua… però 170 milions d’anys enrere, Llíria ja tocava els peus a terra…

Amb el web Ancient Earth pots rastrejar on es va situar un lloc en particular de la Terra fa desenes o centenars de milions d’anys… clava-li el nom del teu lloc preferit… i vola… nosaltres hem seleccionat el Museu Arqueològic de Llíria, al centre just de la Vila Vella…

Durant el Triàsic, si fa o no fa reculant dos-cents vint milions d’anys (aproximadament ja que la nostra memòria ja ens falla) a Llíria estàvem rodejats d’aigua, la mar estava a tocar la mà… i la platja, l’autèntica, la de les ones (i no pas Dugarref!) estava al nostre terme…

