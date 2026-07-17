Vicent Galduf

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    • Com eren els impostos en l’edat mitjana a la Pobla de Vallbona i al Camp de Túria. Pòdcast 78 Cròniques Edetanes

    17 de juliol de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Cròniques Edetanes Programes, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Setena temporada – Pòdcast 78

    Impostos d’ahir, impostos de hui. Nivell de vida i ideologia a la Pobla de Vallbona (i al Camp de Túria) medieval

    Els historiadors medievalistes Antoni Llibrer i Josep Bordes i el filòleg Joan Bell-lloc ens ofereixen, en aquest programa de Ràdio Pobla i Cròniques Edetanes, una mirada sobre la situació econòmica dels habitants de la Pobla de Vallbona i de tot el Camp de Túria. El seu punt de partida és comparar la recaptació dels impostos medievals amb les contribucions impositives actuals.

    Al llarg del col·loqui, que condueix Miquel Martí, eixiran a la llum la tipologia d’aquests impostos, la divisió de classes socials i, sobretot, les enormes diferències de càrrega entre uns pobles i uns altres, entre uns estaments o classes socials i unes altres. Tal com aclareix Antoni Llibrer, el desig i la finalitat d’aquests estudis és crear la necessitat de més justícia social i d’un repartiment de les càrregues impositives d’una manera més equitativa del que es feia a l’Edat Mitjana. Els cedim la paraula…

    Cròniques Edetanes

    Accedir a l’Episodi 78 de la Setena Temporada, “Com eren els impostos en l’edat mitjana a la Pobla de Vallbona i al Camp de Túria”, des de les següents plataformes de pòdcast:

    + Ací des d’Spotify

    + Ací des de YouTube Music

    + Ací des d’iVoox

    + Ací des d’Amazon Music

    + Ací des de TuneIn

    + Ací des d’Spotify for Podcasters

    + Ací l’escoltareu a La Tertúlia de Ràdio Pobla

    + Ací veureu el vídeo del programa de Ràdio Pobla

    + Des d’ací accedireu al contigut en Instagram (1, 2, 3 i 4)

    + Des d’ací accedireu al contigut en TikTok

    (1, 2, 3 i 4)

    + Des d’ací accedireu al contigut en Facebook

    + … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube

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