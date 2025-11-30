Vicent Galduf

    • Cau el dia a la Concòrdia de Llíria…

    30 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    … muntanyes on conflueixen el Camp de Túria, els Serrans i l’Alt Palància

    La serralada edetana connecta per l’oest amb la serra d’Andilla (que ve de la del Javalambre) i per l’est a la Calderona o serra de Portaceli per a morir a la Mediterrània… el Puntal del Llop llirià com a testimoni del vídeo… per darrere de la serra de Xiva el sol pega a fugir cap a la Meseta… i per la part de la mar la vista abraça des de l’antiga Arse, actual Sagunt, fins al Montgó… tot el Golf de València als nostres ulls… plaers del Camp de Túria…

