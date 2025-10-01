Camins de la Pobla de Vallbona. Pòdcast 70 Cròniques Edetanes
Amb la participació de Miquel Martí (RàdioPobla), Joan Bell-lloc (Cròniques Edetanes) i José Tomás Varea (crònista de Tuéjar)
Sisena temporada – Pòdcast 70
La Pobla de Vallbona està situada en un encreuament de rutes que van des del país interior fins als ports mediterranis i des de les altures de Portaceli a les fèrtils aigües del Guadalaviar.
De fet, ja eren molts els camins que creuaven la Vallbona abans de construir les primeres cases de la Pobla.
Des de la ruta edetana que arribava a Sagunt, fins a la CV-35 són nombroses les vies, les sendes, les travesses i les dreceres que passen pel cor del Camp de Túria…
… escoltareu noms, dades i topònims referits als nostres camins, els quals ens han conduiran també a descobrir una part important de la nostra història, la història dels pobles edetans…
Cròniques Edetanes
