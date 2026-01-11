Benissanó a “Els pobles Edetans parlen els uns dels altres”…

Paraules finals de la presentació d’Àngel Gómez, de l’Aula d’Animació Esportivo Cultural de Benissanó, en la presentació del llibre del company del pòdcast (i pessics d’història) “Cròniques Edetanes” Joan Bell-lloc… que el podreu escoltar al nostre tercer programa programa…
