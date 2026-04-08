Antigues masies al Camp de Túria. Pòdcast 72 Cròniques Edetanes
Setena temporada – Pòdcast 72
La publicació del llibre Antigues masies del Camp de Túria ha donat peu a una sèrie d’activitats culturals al voltant d’aquest tema. Es feren presentacions del llibre en diversos pobles edetans, en les quals els autors, Javier Bonastre i Eduardo Martínez, arquitectes i estudiosos del tema, explicaren el treball fet en aquesta publicació. També es van dur a terme visites guiades, en les quals s’han contemplat els edificis, el paisatge i el seu ús i estat actuals.
Però el tema ha saltat també a les ones. En els pòdcasts i vídeos de Cròniques Edetanes hem recollit gairebé tots els actes que s’han fet a la comarca al voltant de les nostres masies. Finalment, el tema ha arribat a la ràdio. Miquel Martí, director del programa La Tertúlia de Ràdio Pobla, ha entrevistat els dos arquitectes, autors del llibre, on han participat també Xelo Tomàs, presidenta de l’Ideco-Camp de Túria i responsable d’aquesta publicació, així com Lucia Castro, Joan Bell-lloc (de Cròniques Edetanes) i Vicent Rubio, de l’Eliana. Ací podeu escoltar el programa…
+ Des d’ací accedireu al web amb els vint-i-nou vídeos (el 9 té dues parts) de les Antigues masies al Camp de Túria