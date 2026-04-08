Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • Antigues masies al Camp de Túria

    • Antigues masies al Camp de Túria. Pòdcast 72 Cròniques Edetanes

    8 d'abril de 2026
    Cròniques Edetanes Programes, d'oblits i des-oblits, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    Setena temporada – Pòdcast 72

    La publicació del llibre Antigues masies del Camp de Túria ha donat peu a una sèrie d’activitats culturals al voltant d’aquest tema. Es feren presentacions del llibre en diversos pobles edetans, en les quals els autors, Javier Bonastre i Eduardo Martínez, arquitectes i estudiosos del tema, explicaren el treball fet en aquesta publicació. També es van dur a terme visites guiades, en les quals s’han contemplat els edificis, el paisatge i el seu ús i estat actuals.

    Però el tema ha saltat també a les ones. En els pòdcasts i vídeos de Cròniques Edetanes hem recollit gairebé tots els actes que s’han fet a la comarca al voltant de les nostres masies. Finalment, el tema ha arribat a la ràdio. Miquel Martí, director del programa La Tertúlia de Ràdio Pobla, ha entrevistat els dos arquitectes, autors del llibre, on han participat també Xelo Tomàs, presidenta de l’Ideco-Camp de Túria i responsable d’aquesta publicació, així com Lucia Castro, Joan Bell-lloc (de Cròniques Edetanes) i Vicent Rubio, de l’Eliana. Ací podeu escoltar el programa…

    + Des d’ací accedireu al web amb els vint-i-nou vídeos (el 9 té dues parts) de les Antigues masies al Camp de Túria

     

    Cròniques Edetanes

    Accedir a l’Episodi 72 de la Setena Temporada, “Antigues masies al Camp de Túria”, des de les següents plataformes de pòdcast:

    + Ací des de YouTube Music

    + Ací des d’Spotify

    + Ací des d’iVoox

    + Ací des d’Amazon Music

    + Ací des d’Spotify for Podcasters

    + Ací l’escoltareu a La Tertúlia de Ràdio Pobla

    + Ací veureu el vídeo del programa de Ràdio Pobla

    + … i des d’ací tots els pòdcasts complets a YouTube

