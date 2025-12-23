Al·leluia: retorna el panell de la Serra Calderona vista des de Llíria…
Sense categoria
… diuen que el món no es va fer en un dia… un parell de mesos han necessitat en la capital del Camp de Túria per a rectificar uns xicotets errors d’aquest cartell explicatiu… amb paciència tot arriba!!!
+ La Serra Calderona ha desaparegut del mirador de Sant Miquel de Llíria
+ La Calderona des de Sant Miquel de Llíria
