    • Al·leluia: retorna el panell de la Serra Calderona vista des de Llíria…

    23 de desembre de 2025
    Sense categoria

    … diuen que el món no es va fer en un dia… un parell de mesos han necessitat en la capital del Camp de Túria per a rectificar uns xicotets errors d’aquest cartell explicatiu… amb paciència tot arriba!!!

    + La Serra Calderona ha desaparegut del mirador de Sant Miquel de Llíria

    La Calderona des de Sant Miquel de Llíria

