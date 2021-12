La supervivència d’una sala històrica: cinema de la Unió de Llíria

“… la vida d’aquest cine des que va començàr la seua activitat, allà per l’any 1914, fins a l’actualitat és digna d’elogi per tots els entrebancs que ha hagut de superar durant la seua dilatada trajectòria… és considerat actualment com la sala degana en actiu més antiga del País Valencià… escriure sobre la història del cinema a Llíria durant quasi un segle de vida és reconéixer el seu paper socialitzador i la gran incidència que tingué en l’educació emocional i sentimental, no solament dels llirians, sinó també de molts habitants de les comarques del Camp de Túria i els Serrans. Semblava que aquesta magnífica tradició s’havia perdut per a sempre després que tancara l’últim cine de Llíria, que fou el de la Unió Musical en novembre de l’any 2001, a conseqüència de la competència de les multisales dels centres comercials com les de l’Osito a l’Eliana. Ja anteriorment havien tancat a Llíria els altres cines històrics com el Clarí, el Carlista i el més modern, el Sorio…”

+Llegir article complet de Francesc Rozalén Igual