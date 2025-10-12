vicentgalduf

    • 29 octubre 2024, les hores del caos…

    12 d'octubre de 2025
    d'oblits i des-oblits, País Petit

    Ací teniu íntegra la gravació audiovisual del programa que va emetre “RàdioPobla” el passat 3 d’octubre dins del programa ‘La Tertúlia’ de Miquel Martí on va participar l’autor de llibre Sergi Pitarch, periodista i director de l’edició valenciana d’elDiario.es, així com Mariló Gradolí i Toñi Garcia de l’Associació de Víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024

     “29-O Les hores del caos” és el títol del llibre del periodista del Camp de Túria Sergi Pitarch que reconstrueix rigorosament, hora per hora, el que va passar el 29 d’octubre de 2024: la DANA, la riuada devastadora i les decisions polítiques que van marcar aquell dia…

