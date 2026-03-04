Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • 25 Antigues masies al Camp de Túria: Llíria, la Casa de Camp amb Carles Asensi…

    4 de març de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    La Casa de Camp va ser, probablement, el model arquetípic de les masies edetanes. És l’edifici rural més gran del terme de Llíria, és a dir, la construcció que ocupava més metres quadrats d’espai edificat…

    Va passar a formar part del patrimoni municipal al final del s. XX, però malauradament es va abandonar a la seua sort i ha estat intensament vandalitzada, devastada i depredada fins al punt que es tem que no siga possible la seua recuperació patrimonial…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Xiuxiuejar

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

     

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.