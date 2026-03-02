24 Antigues masies al Camp de Túria: l’Espinar de Llíria… amb Paco Rozalén…

La masia de l’Espinar està situada enmig d’un mar florit d’ametlers. Va ser construïda al s. XVIII i actualment es conserva en tota la seua esplendor. Entre els seus propietaris cal destacar els jerònims de Sant Miquel dels Reis i a mitjan s. XIX va ser adquirida per la família catalana dels Bonaplata…
Al voltant d’aquesta masia es va teixir la llegenda que és el lloc on morí la virreina Germana de Foix, un fet que desmenteix la cronologia, tot i que aquest succés tingué lloc en la pròxima masia de la Garrofera…