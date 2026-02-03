21 Antigues masies al Camp de Túria: l’Eliana, el molí de la Lluna

… últim vídeo de les masies de la Vallbona… després serà el torn de les de Llíria…
A l’Eliana, al costat dels masos, també tingueren molta importància els molins, com ara aquest molí de la Lluna. Va ser construït en el s. XIX en el territori de la Torre de Bava però fou el marqués de l’Eliana qui li donà el permís de pas, ja que dit molí estava situat entre aquestes grans propietats. Les rodes es movien per l’acció de l’aigua de la séquia Nova i així es fabricava la farina. A més d’un rellotge de sol, també tenia una bell plafó ceràmic amb una lluna que donà nom al molí. Actualment és propietat municipal i s’ha començat la seua restauració…