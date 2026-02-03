Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • 21 Antigues masies al Camp de Túria: l’Eliana, el molí de la Lluna

    3 de febrer de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    … amb Vicent Rubio (Cronista l’Eliana)…

    … últim vídeo de les masies de la Vallbona… després serà el torn de les de Llíria…

    A l’Eliana, al costat dels masos, també tingueren molta importància els molins, com ara aquest molí de la Lluna. Va ser construït en el s. XIX en el territori de la Torre de Bava però fou el marqués de l’Eliana qui li donà el permís de pas, ja que dit molí estava situat entre aquestes grans propietats. Les rodes es movien per l’acció de l’aigua de la séquia Nova i així es fabricava la farina. A més d’un rellotge de sol, també tenia una bell plafó ceràmic amb una lluna que donà nom al molí. Actualment és propietat municipal i s’ha començat la seua restauració…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.