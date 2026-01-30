19 Antigues masies al Camp de Túria: l’Eliana, la torre de Bava (1)

La torre de Bava, coneguda ara com a torre del Virrei, té a la part de ponent una magnífica façana que mira a l’horta de la Vallbona, a les partides de la Canal i de la Foia; el roll del Gallipont corre als seus peus. Sobre la porta principal hi ha l’escut d’una de les famílies propietàries del s. XVIII, els Tamarit. Cal destacar la capella de la Mare de Déu del Roser i la sala noble, amb belles vistes sobre la Vallbona.
Aquest edifici és en realitat un conjunt de construccions que han anat apareixent al llarg dels segles, des de l’antic mas de Misser Franco, del 1425, passant per la primitiva torre d’en Llop del s. XVI, fins al mas de Bava, en el segle XVIII, que ja tenia probablement la torre actual. Al s. XX van adossar-se unes cases de jornalers i tot el conjunt estava envoltat, a llevant i a ponent, per magnífics jardins. Actualment és propietat del municipi i està en vies de restauració…