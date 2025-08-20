vicentgalduf

XafaNúvols

    • 1816, l’any sense estiu…

    20 d'agost de 2025
    Pòdcast, Terres Edetanes

    … i a terres valencianes, com a la major part de l’hemisferi nord del planeta, ens va afectar greument… de fet, a terres edetanes també es conegut com “l’any de la pobresa”…

    Aquest fenomen excepcional va tindre la seua causa principal en una catàstrofe natural a l’altra banda del món: l’erupció colossal del volcà Tambora a Indonèsia… Va ser l’erupció més potent de la història registrada i els seus efectes es van fer sentir arreu del món… aquesta erupció va expulsar milions de tones de cendra fina i partícules de sulfat a l’alta atmosfera. Aquests aerosols es van estendre per tot el planeta, formant una mena de vel que va bloquejar i reflectir una part important de la radiació solar cap a l’espai…

    La primavera i l’estiu de 1816 van ser freds, plujosos i nuvolosos… amb nevades excepcionals durant maig i juny a les comarques interiors com, per exemple, el límits nord del Camp de Túria als Serrans i l’Alt Palància… L’estiu de 1816, per tant, hauria tingut una mitjana oscil·lant entre 21°C i 23°C…

    Crisi Agrícola Tota al Camp de Túria (i al País Valencià): Els conreus de secà (cereals, vinya, olivera, garrofera) i de regadiu (morers, hortalisses) es van malmetre per igual. El fred i la humitat constant van fer que el gra no madurés, la vinya s’envinagrés i les fulles de les moreres (l’aliment dels cucs de seda) es tornaren grogues i caigueren, acabant amb la ramaderia de la seda, un pilar econòmic clau…

    Escassetat i Fam: Sense collita, no hi havia aliment per a les persones ni per als animals. Els preus del blat i del pa es van disparar fins a nivells inassolibles per als jornalers i llauradors… i va haver un gran augment de la mortalitat: La combinació de fam, fred i malalties com el tifus i la disenteria va provocar un excés de mortalitat, especialment entre els més pobres, xiquets i vells…

    L’Any sense Estiu no va ser sols una curiositat meteorològica; va ser una autèntica catàstrofe humanitària que va deixar una empremta profunda en la memòria col·lectiva de totes les comarques valencianes…

