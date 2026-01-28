18 Antigues masies al Camp de Túria: Els Masets de la Vallbona (2)

Al migjorn del terme de la Pobla, fent límit amb Riba-roja i Benaguasil, hi ha una partida plena de masets que han donat nom al paratge. La llunyania de la vila feia necessària la construcció d’aquests petit refugis rurals, ara en desús i en vies de desaparició. Alguns edificis són masos més menuts, com el maset d’Antimo, i altres són simples refugis per a passar algunes nits. Destaca la Casa de la Sega de la Marjal, ja en terme de Benaguasil, un edifici que va ser cartografiat el 1584 com un element arquitectònic lligat al conreu de l’arròs…