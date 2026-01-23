Vicent Galduf

    • 16 Antigues masies al Camp de Túria: la Pobla, el mas Nou

    23 de gener de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    És un edifici del s. XIX, tot i que en segles anteriors ja s’hi documenta alguna construcció rural, com ara el mas del Grill. Consta d’una planta baixa, on vivien els masovers i els jornalers que treballaven les terres de la propietat. A la planta principal vivien els senyors, com ara els marquesos de Calderon o de Trigona i, a la part més alta hi ha una extensa cambra per guardar els productes agrícoles. L’immoble ha estat adquirit per l’Ajuntament de la Pobla i esperem la pròxima restauració d’aquest lloc tan singular i estimat on moltes generacions de poblans han vingut a passar les vesprades pasqüeres i a “menjar-se la mona”… Josep Jorge @celpoblavall

    + A la Vallbona, el Mas Nou retorna a la Pobla. Pòdcast 49 Cròniques Edetanes

