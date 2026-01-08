13 Antigues masies al Camp de Túria: Bétera, el Mas de Villalba o Casa Nebot…

(… i arribem a l’últim vídeo de Bétera… en una setmana llarga serà el torn dels masos de la Pobla de Vallbona…)
Segons esmenta Amparo Doménech, aquesta masia va ser construïda al principi del s. XX com a lloc residencial, a la vora mateix de l’estació del tren. Té un gran jardí al voltant de la casa on hi havia un discret habitatge per als masovers, ara desaparegut. El mas, edificat per la família Villalba, passà més tard als Nebot i el 2001 va ser adquirit per l’Ajuntament de Bétera que el va adequar com a residència per a la gent major, tot i que actualment és un centre municipal amb oficines d’atenció al públic…