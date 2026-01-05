Vicent Galduf

Cròniques Edetanes: pòdcast i audiovisuals

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • 12 Antigues masies al Camp de Túria: Ermita i Panteó dels Marquesos de Dosaigües…

    5 de gener de 2026
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Amparo Doménech aprofita el pas entre masies per visitar el Calvari de Bétera, on hi ha una ermita de 1885 dedicada a la Divina Pastora. En aquest indret hi havia l’antic cementeri de Bétera i actualment estan les casetes del Via Crucis. Adossat a aquesta capella, hi ha el panteó dels Marquesos de Dosaigües, on se soterren els membres principals de la família. Destaca la seua esvelta i original agulla modernista recoberta de ceràmica envernissada…

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

     

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.