    • 09b Antigues masies al Camp de Túria: Jorge Alonso amplia la informació de la Masia del Romeral de Bétera…

    25 de desembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Jorge Alonso, després de la explicació d’Amparo Doménech al vídeo anterior (el 09 Jorge de les Antigues masies al Camp de Túria), puntualitza que aquest edifici va ser requisat durant la Guerra del 1936-39 i ocupat pel general republicà Miaja, responsable de la construcció de la línia de defensa “Puig-Carasols”…

