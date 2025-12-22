Vicent Galduf

    • 08 Antigues masies al Camp de Túria: Masia de Morris o Masia de la Barraca…

    22 de desembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Per a Amparo Doménech aquesta masia és la “joia de la corona” de Bétera, per la seua magnificència i esplendor arquitectònic, però també perquè és de propietat municipal, i així tots els veïns de Bétera poden gaudir la bellesa d’aquest edifi. Va ser construïda els darrers anys del s. XIX per l’anglés Walter Morris i, més tard, passà a la família Iborra com a centre d’explotació agrícola. Actualment, els terrenys de la masia han esdevingut una zona urbanitzada. Al seu jardí hi ha una capella i dues barraques que també li donen nom…

