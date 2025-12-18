07 Antigues masies al Camp de Túria: Eduardo Martínez ens parla de les de Bétera
… l’arquitecte ens explica que les nostres masies comarcals, com ara les de Bétera, van tenir una doble importància. Per una part, van ser centres d’explotació agrícola amb finalitat econòmica, ja que es van construir en un període de gran expansió dels cítrics i les moreres. Però algunes, especialment les més pròximes al nucli local, tenien també un caràcter residencial, amb una arquitectura rica i luxosa, tot adaptant les modes estilístiques del moment, com ara l’incipient Modernisme. La proximitat a la ciutat de València i la connexió per ferrocarril des de final del s. XIX feren de Bétera el lloc ideal per a la creació d’una xarxa d’esplèndides mansions residencials…
