vicentgalduf

XafaNúvols

  • d'oblits i des-oblits
  • Destarifos
  • Llíria en imatges
  • País Petit
  • raonaments
  • Terres Edetanes
  • València Oblidada
  • TikTok Cròniques Edetanes
  • Instagram Cròniques Edetanes
  • YouTube Cròniques Edetanes
  • XafaNúvols Twitter
  • Pòdcast Cròniques Edetanes
  • Cròniques Edetanes Programes
  • Cròniques audiovisuals Edetanes

    • 03 Les riuades del 1949 i 1957 al Camp de Túria

    15 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, País Petit, Pòdcast, Terres Edetanes

    TERCER VÍDEO DEL PÒDCAST COMPLET:

    … en aquesta part del pòdcast parlem amb Paco Romero (la Pobla de Vallbona)

    01 Les riuades del 1949 i 1957 al Camp de Túria

    02 Les riuades del 1949 i 1957 al Camp de Túria

    Camp de Túria DANA 1949, dramatisme a l’estació de la Pobla

    Les riuades del 1949 i 57 al Camp de Túria. Pòdcast 71 Cròniques Edetanes

    Fira de Llíria 1949, el diluvi oblidat narrat pel cronista Duran. Pòdcast 31 Cròniques Edetanes

    La riuà de 1957 al Camp de Túria i la tragèdia de Marines. Pòdcast 58 Cròniques Edetanes

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Instagram

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Facebook

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 TikTok

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 X

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 Bluesky

    + Des d’ací accedireu al contigut en 👉 YouTube

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.