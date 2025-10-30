03 Els camins de la Pobla de Vallbona…

Ara parlem del que va donar origen a les Ventes de la Pobla… “la Tertúlia” de Miquel Martí a ‘RàdioPobla’ i Joan Bell-lloc de “Cròniques Edetanes”… tercera part del que va ser el nostre pòdcast 70 (croniquesedetanes.wordpress.com)…
… La Pobla nasqué en el creuament de dos camins; el que venia des del nord, des de Portaceli cap el riu, i el que venia de l’est, des de Paterna a Benaguasil… en la tertúlia que vos mostrem repassem els camins que han marcat la història i la fisonomia d’aquest poble de la Vallbona.