02 Gaudint “el Misteri d’Elx” a Llíria: les imatges de Paco i Josep Rozalén

Gaudint "el Misteri d'Elx" a Llíria: les imatges de Paco i Josep Rozalén
La grandiositat del Misteri d’Elx representat a la sumptuosa Basílica de l’Assumpció de Llíria
Francesc Rozalén Igual
La vesprada del diumenge 16 de novembre hem tingut el privilegi d’assistir a l’espectacular concert escenificat del Misteri d’Elx celebrat a la sumptuosa basílica barroca de l’Assumpció de Llíria, que mostrava un aforament complet.
L’escenari elegit per a aquesta representació no podia ser millor. Les grans proporcions de la basílica ambientada amb una cuidada i artística il·luminació, ressaltava les qualitats arquitectòniques del temple i el dotava d’un ambient màgic per a recrear la mort, assumpció i coronació de la Mare de Déu, tot cantat en valencià des del segle XV.
La posada en escena ha estat molt cuidada i la falta de la complexa i impossible tramoia aèria s’ha suplit amb unes senzilles escenes de gran bellesa, com pujar l’àngel de la magrana dalt de la trona del temple per a interpretar el seu cant d’anunci de la pròxima mort de la Mare de Déu, o situar al final de la representació a la Santíssima Trinitat (un sacerdot i dos xiquets) dalt d’un cadafal als peus de l’enorme imatge de l’Assumpció de Llíria per a escenificar així la seua coronació. Aquest final, amb els apòstols i jueus en l’escalinata del presbiteri i caient l’oripell des de dalt de la volta, ha sigut molt emotiu amb una imatge de gran càrrega cinematogràfica. Sense oblidar el cant del Glòria final amb les campanes de la Sang voltejant a festa i jubileu.
Menció a part mereix comentar la qualitat musical de la representació amb els magnífics cors de tenors, barítons, baixos i veus blanques de l’escolania i interpretant les melodies de clara ascendència medieval, renaixentista, barroca i encara posterior. La música ha estat interpretada per l’organista de la Capella del Misteri, que ha fet sonar magistralment el gran orgue de l’Assumpció amb més de 1.000 tubs, i que a més l’ha fet sonar amb uns acords contundents que omplien de musicalitat l’atmosfera del gran temple assumpcionista.
Enhorabona a tots els membres de la Capella del Misteri d’Elx per la excel·lent representació, a la basílica edetana per l’organització i a l’Ajuntament de Llíria per haver patrocinat el concert escenificat d’aquesta Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.
I ací teniu el vídeo complet del concert escenificat a Llíria: