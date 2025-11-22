vicentgalduf

    • 02 Antigues masies al Camp de Túria: amb Javier Bonastre i Eduardo Martínez

    22 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Per a l’arquitecte Javier Bonastre, les masies del Camp de Túria són uns elements arquitectònics de gran qualitat constructiva i d’un alt valor paisatgístic que documenten el temps i el mode de vida dels nostres avantpassats.

    Eduardo Martínez considera que les nostres masies, i en concret les de Riba-roja tenen per a ell, com a arquitecte, una gran importància econòmica, ja que es van edificar en el principal període d’expansió de l’agricultura del secà, com la vinya, els cereals o les oliveres. Eren el lloc on acudiren moltes famílies a la recerca d’un millor mode de vida fins ben entrat el s. XX, quan començaren a perdre el seu interés.

