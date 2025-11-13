vicentgalduf

    • 01 Les riuades del 1949 i 1957 al Camp de Túria

    13 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    PRIMER VÍDEO DEL PÒDCAST COMPLET:

    … en dos programes passats del pòdcast de “Cròniques Edetanes” ja vam tractar i comentar la riuada del 1949, centrada en els desastres que causà a Llíria i en la fira i festes de Sant Miquel… i també vam dedicar un programa a la riuada del 1957, on comentàvem les destrosses i les terribles conseqüències que tingué especialment a Marines, on gravàrem el programa centrats en la destrucció i reconstrucció d’aquesta vila

    Ara publiquem nou programa, en col·laboració amb “RàdioPobla”, en la ‘Tertúlia que dirigeix Miquel Martí’ on hem volgut donar una visió més global de les dues gotes fredes a la nostra comarca, amb noves dades i amb la participació de Josep Vicent Galiana (Benaguasil), Sime Jordan i Joan Bell-lloc (ambdós de Cròniques Edetanes), Marcel·lí Garcia (Llíria), Paco Romero (la Pobla de Vallbona), David Tesias (CEL Marines) i Amparo Domènech (CEL Bétera)…

    Seguint l’exemple del gran cronista de Llíria, Josep Duran, hem volgut donar a conéixer tots aquests fets per a guardar-ne memòria, que es coneguen millor i, en la mesura del possible, prevenir-se’n en un futur…

