01 Les riuades del 1949 i 1957 al Camp de Túria

Ara publiquem nou programa, en col·laboració amb “RàdioPobla”, en la ‘Tertúlia que dirigeix Miquel Martí’ on hem volgut donar una visió més global de les dues gotes fredes a la nostra comarca, amb noves dades i amb la participació de Josep Vicent Galiana (Benaguasil), Sime Jordan i Joan Bell-lloc (ambdós de Cròniques Edetanes), Marcel·lí Garcia (Llíria), Paco Romero (la Pobla de Vallbona), David Tesias (CEL Marines) i Amparo Domènech (CEL Bétera)…
Seguint l’exemple del gran cronista de Llíria, Josep Duran, hem volgut donar a conéixer tots aquests fets per a guardar-ne memòria, que es coneguen millor i, en la mesura del possible, prevenir-se’n en un futur…