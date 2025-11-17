vicentgalduf

    • 01 Gaudint “el Misteri d’Elx” a Llíria: el vídeo

    17 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Llíria en imatges, Pòdcast, Terres Edetanes

    El Camp de Túria ha viscut una extraordinària representació del Misteri d’Elx. La monumental basílica edetana ha acollit la Capella i l’Escolania del Misteri en una jornada, la del 16 de novembre de 2025, que romandrà en la memòria dels assistents.

    L’immens edifici barroc de la plaça Major de Llíria, ple de gom a gom, ha estat perfectament adaptat per a la reproducció d’aquest esdeveniment, una joia de la música, la llengua, la història i la cultura del País Valencià que es remunta a la segona meitat del s. XV.

    Dues coses han estat especialment reeixides, la il·luminació i l’adaptació de l’escenari il·licità a la basílica edetana on, lògicament, no es podia muntar la tramoia tradicional d’Elx. Per això, és d’admirar la perfecció que s’ha assolit en l’aprofitament de la iconografia i l’espai del temple llirià, tot integrant-lo en aquesta representació sacra.

    Tal com passa a Elx, l’obra té múltiples escenaris distribuïts per tota la basílica, per això hem triat aquesta magnífica peça, el ternari, representat en un lloc on es troben tres apòstols que provenen, per tres passadissos, a un punt central, entre el públic. Representa que venen de tres punts diferents del món, “de les parts d’ací estranyes” i s’ajunten miraculosament en la casa de la Maria “en menys temps d’un moment”. Ací us deixem el text, del vídeo que adjuntem al principi, que canten els tres apòstols viatgers.

    “Oh, poder de l’alt imperi

    Senyor de tots los creats!

    Cert és aquest gran misteri

    ser ací tots ajustats.

    De les parts d’ací estranyes

    som venguts molt prestament,

    passant viles i muntanyes

    en menys temps d’un moment”.

    Amb el cant de la Glòria, la Coronació i la pluja d’oripell s’ha tancat aquesta memorable representació de la Capella i l’Escolania del Misteri, amb imatges inesborrables que romandran en la nostra memòria.

    I ací teniu el vídeo complet del concert escenificat a Llíria:

