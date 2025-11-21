vicentgalduf

    • 01 Antigues masies al Camp de Túria

    21 de novembre de 2025
    Cròniques audiovisuals Edetanes, Pòdcast, Terres Edetanes

    Xelo Tomàs, presidenta de l’Ideco-Camp de Túria, ens presenta l’última publicació de l’Institut d’Estudis Comarcals de la nostra comarca, una bona aportació al coneixement de la història local de les terres edetanes…

    El llibre se centra en la forma de vida i el model econòmic, i aporta una mirada arquitectònica, relacionat amb aquestes masies, que són nombroses al Camp de Túria, però sovint desconegudes per al gran públic… la intenció és complementar el coneixement existent, que la gent de la comarca tinga accés a aquesta informació, i que servesca de base per a qualsevol investigador que vulga aprofundir en la matèria…

