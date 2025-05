He fet un viatge a la Xina de l’oest, guiat meravellosament per la Júlia. Pequín, Xi’ian, Chengdu, Emishan, Chongqing i Pequín de nou. He publicat tres articles sobre el viatge.

-1. Un Lamborghini per a Mao

-2. Tots els llums s’encenen a Chongqing

-3. La nova Xina mor a Tian’anmen