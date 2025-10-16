Mails per a Hipàtia · El bloc personal de Vicent Partal

  • Anar al meu web personal
  • Seccions del bloc

    • Turas go hÉireann. Gaillimhe (4)

    Deixa un comentari

    Arribem a Galway (Gaillimhe en irlandès) i la primera cosa que ens impressiona és passar el pont sobre el riu Corrib. L’aigua baixa rapidíssima i fents uns saltirons que sorprenen. No ho entenc perquè no hi ha muntanyes a prop, però una consulta ho aclareix. El Corrib és un dels rius més curts d’Europa – només uns 6 quilòmetres des del llac Corrib fins a la badia de Galway- i tot el desnivell es concentra en aquesta distància molt curta, creant un pendent pronunciat que accelera l’aigua. A més és el segon llac més gran d’Irlanda (176 km²) i tot el seu desguàs passa pel riu. Això significa que un volum enorme d’aigua s’ha de canalitzar a través d’un canal relativament estret al seu pas per la ciutat.

    Si quedem sorpresos el primer dia, però, quedarem horroritzats a la nit. Mentre passem pel pont veiem uns policies corrent amb llanternes. De sobte uns xicots que estan a la vora comencen a cridar demanant auxili i llencen un flotador a l’aigua -la ciutat és plena de flotadors per tot arreu. Ni l’Assumpció ni jo aconseguim veure la persona que ha caigut a l’aigua i que segons sembla ha passat sota el pont. Més policies i bombers i ambulàncies apareixen de tot arreu buscant una persona que amb la velocitat que porta el riu arribarà al port i a la mar en qüestió de pocs minuts. Ens quedem espantats, escoltant les converses de la gent. Després mirarem els diaris i la televisió a veure si aconseguim saber alguna cosa i veure un helicòpter a baixa altura l’endemà buscant. Ningú no en sap res, però nosaltres no podem deixar de pensar-hi cada volta que travessem el pont.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Sense categoria el 16 d'octubre de 2025 per vicent

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.