Turas go hÉireann. Gaillimhe (4)
Arribem a Galway (Gaillimhe en irlandès) i la primera cosa que ens impressiona és passar el pont sobre el riu Corrib. L’aigua baixa rapidíssima i fents uns saltirons que sorprenen. No ho entenc perquè no hi ha muntanyes a prop, però una consulta ho aclareix. El Corrib és un dels rius més curts d’Europa – només uns 6 quilòmetres des del llac Corrib fins a la badia de Galway- i tot el desnivell es concentra en aquesta distància molt curta, creant un pendent pronunciat que accelera l’aigua. A més és el segon llac més gran d’Irlanda (176 km²) i tot el seu desguàs passa pel riu. Això significa que un volum enorme d’aigua s’ha de canalitzar a través d’un canal relativament estret al seu pas per la ciutat.
Si quedem sorpresos el primer dia, però, quedarem horroritzats a la nit. Mentre passem pel pont veiem uns policies corrent amb llanternes. De sobte uns xicots que estan a la vora comencen a cridar demanant auxili i llencen un flotador a l’aigua -la ciutat és plena de flotadors per tot arreu. Ni l’Assumpció ni jo aconseguim veure la persona que ha caigut a l’aigua i que segons sembla ha passat sota el pont. Més policies i bombers i ambulàncies apareixen de tot arreu buscant una persona que amb la velocitat que porta el riu arribarà al port i a la mar en qüestió de pocs minuts. Ens quedem espantats, escoltant les converses de la gent. Després mirarem els diaris i la televisió a veure si aconseguim saber alguna cosa i veure un helicòpter a baixa altura l’endemà buscant. Ningú no en sap res, però nosaltres no podem deixar de pensar-hi cada volta que travessem el pont.