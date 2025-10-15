Turas go hÉireann. Corcaigh (2)Deixa un comentari
Corcaigh té guanyada la fama de ser un comtat rebel. Durant la lluita per la independència i la posterior guerra civil era un dels comtats separatistes més importants d’Irlanda. I el lloc on van matar Michael Collins -que pot ser per això la ciutat està plena de records i monuments a ell.
Avui aquest esperit de rebel·lió el veus reflectit, contradictòriament, des dels anuncis comercials fins a l’activisme per Palestina. A l’aeroport, només arribar-hi, el primer que em vaig topar va ser un cartell que deia “Preus rebels en el comtat dels rebels” (¡?), després la ciutat sencera està plena de banderes palestines, segurament el focus de protesta més gran que hi ha avui al món. Molts pubs han substituït la tricolor irlandesa per la bandera dels palestins i arreu la ciutat trobes pintades, cartells i convocatòries de concentracions i manifestacions.
La ciutat és molt agradable de caminar i hem tingut molta sort amb el temps -fa fred, però no plou gens. Hem visitat el mercat anglès, la zona de la catedral i en general tota l’illa central on hi ha el nostre hotel i la major part de les atraccions locals. D’irlandès ni una paraula, tret de les senyalitzacions oficials.