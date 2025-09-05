Trencat pel bando

Trencat pel bandoDeixa un comentari
Quan jo era un xiquet ma güela Rita, que sordejava, em feia eixir corrent quan sentia la trompeteta del bando. La meua funció era escoltar-lo atentament i dir-li qui s’havia mort. Havia de retenir el nom, però sobretot havia de retenir la casa, de “ca” qui era. Perquè aquella era la clau per entendre a qui s’estaven referint.
El dia de la mort del pare, a primera hora de la vesprada, va passar el bando, ara motoritzat i jo que era prop de la finestra el vaig escoltar amb una nitidesa atronadora “S’ho mort Roque Partal Niebla, de Ca Montes, l’home de Maria Rita…” i em vaig trencar.
Em vaig posar a plorar de manera desesperada. Dessprés de tants bandos com havia escoltat amb atenció en la meua vida ara havia d’escoltar el del meu pare i, simplement, se’m va tornar insufrible.