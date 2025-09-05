Trencat pel bando

Mails per a Hipàtia · El bloc personal de Vicent Partal

    Quan jo era un xiquet ma güela Rita, que sordejava, em feia eixir corrent quan sentia la trompeteta del bando. La meua funció era escoltar-lo atentament i dir-li qui s’havia mort. Havia de retenir el nom, però sobretot havia de retenir la casa, de “ca” qui era. Perquè aquella era la clau per entendre a qui s’estaven referint.

    El dia de la mort del pare, a primera hora de la vesprada, va passar el bando, ara motoritzat i jo que era prop de la finestra el vaig escoltar amb una nitidesa atronadora “S’ho mort Roque Partal Niebla, de Ca Montes, l’home de Maria Rita…” i em vaig trencar.

    Em vaig posar a plorar de manera desesperada. Dessprés de tants bandos com havia escoltat amb atenció en la meua vida ara havia d’escoltar el del meu pare i, simplement,  se’m va tornar insufrible.

