La “natio” dels catalans i la dels espanyols, a Bolonya

Llegint Pascal Ory trobe una dada inesperada. La universitat de Bolonya s’organitzava cap al 1265, en “nations”. Es dividia primer entre les de peninsula itàlica i la resta i entre la resta hi havia la “natio” dels catalans i separada d’ella la “natio” dels espanyols -no pas dels castellans.
Estire del fil, em capbusse en informes i papers diversos sobre el tema, i constate que la “natio” dels catalans a la Universitat de Bolonya ens incloïa amb naturalitat a tots, valencians, mallorquins i fins i tot alguns occitans dels territoris de la corona. I que la “natio” dels espanyols incloïa també els gallecs i portuguesos i els bascos. Interessant.
