Mails per a Hipàtia · El bloc personal de Vicent Partal

  • Anar al meu web personal
  • Seccions del bloc

    • La “natio” dels catalans i la dels espanyols, a Bolonya

    Deixa un comentari

    Llegint Pascal Ory trobe una dada inesperada. La universitat de Bolonya s’organitzava cap al 1265, en “nations”. Es dividia primer entre les de peninsula itàlica i la resta i entre la resta hi havia la “natio” dels catalans i separada d’ella la “natio” dels espanyols -no pas dels castellans.

    Estire del fil, em capbusse en informes i papers diversos sobre el tema, i constate que la “natio” dels catalans a la Universitat de Bolonya ens incloïa amb naturalitat a tots, valencians, mallorquins i fins i tot alguns occitans dels territoris de la corona. I que la “natio” dels espanyols incloïa també els gallecs i portuguesos i els bascos. Interessant.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Sense categoria el 16 de setembre de 2025 per vicent

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.