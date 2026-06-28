Hauria d’haver escrit “que jo recorde”…Deixa un comentari
Fa uns dies vaig publicar a VilaWeb un obituari d’Yves Lacoste, el gran geògraf francès responsable del renaixement de la geopolítica i, en concret, del meu interès per aquesta disciplina.
En el text vaig escriure “És en aquest punt que l’obra de Lacoste interpel·la de manera més directa qualsevol lector dels Països Catalans –tot i que, si no vaig errat, no s’ha traduït cap dels seus llibres a la nostra llengua.” Posteriorment un lector, Eduard Riu, va aclarir que Edicions 62 havia traduït “Els països subdesenvolupats” l’any 1963, a la col·lecció Llibres a l’abast.
La cosa no tindria més importància si no fos que ahir em vaig trobar el llibre a la biblioteca de ca els pares a Bétera. Allí guarde un munt de llibres de joventut i estudi, llibres que la meua memòria -pel que es veu- ha esborrat. L’he agafat de l’estanteria, estupefacte, i encara he quedat més sorprès quan he comprovat que està tot ratllat i anotat, com faig normalment amb els llibres que m’interessen.
La reflexió? Hauria d’haver estat més prudent i hauria d’haver escrit “que jo recorde”…