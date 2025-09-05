El pare va faltar a la vuitava

El pare va faltar a la vuitavaDeixa un comentari
Era tot just el migdia, però jo acabava de posar-se al llit. Havia passat la nit a l’hospital, al costat del pare. Feia tres dies que estava en coma i a l’habitació ressonava només la seua respiració mecànica, sense cap caprici ni originalitat. Visiblement era ja només una màquina que lluitava per no apagar-se. Jo li agafava la mà, el besava al front, li deia coses, però en aquell cos ja no estava el pare. Simplement s’anaven consumint les reserves, les últimes. Quan es va fer de dia i vam eixir de l’Arnau de Vilanova per tornar a Bétera, l’Assumpció i jo vam comentar la seua enorme capacitat de resistència, convençuts encara que unes hores més tard hauríem de tornar a passar de nou la nit amb ell ––ens havíem repartit els torns amb els meus germans Joan i Marita, perquè el pare no es quedés mai sol.
Era tot just el migdia, però acabava de posar-me al llit i Assumpció va entrar amb el telèfon a la mà i la notícia. El pare havia faltat. Allò que estàvem esperant des del 9 d’agost, quan el vam portar a l’hospital acabava de passar. El dia de la vuitava per a la gent de Bétera, el dia 22 per a la gent normal.
Calia, doncs, vestir-se i tornar a l’hospital. Explicar-ho a la mare i a la família i fer totes les accions burocràtiques que acompanyen la defunció i el sepeli. Des de triar taüt a decidir a quina hora es fa el funeral, des d’avisar al registre civil a portar la roba amb la qual farà el darrer viatge.
No sé si la paraula atordit podria reflexar bé el meu estat en aquell moment. Era molt més que això. Jo era conscient que hi havia feines i coses a fer de manera imprescindible i en poques hores, però el meu cap, en realitat, només pensava en amagar-me en algun lloc i plorar. Plorar fins a buidar-me, fins a buidar tot el que portava, i em tem que encara porte, a dins.
Però, és que, damunt, era la vuitava.
La vuitava a Bétera, i per a la gent de Bétera, és un dia molt especial. És el dia en que les obreres de l’any en cursen trien les seues successores a través d’un ritual de segles que comporta posar el nom en una butlleta i recórrer el poble a la recerca de qui l’any vinent tindrà l’honor de representar-nos a tots. És un dia sorollós, lluminós i la casualitat va voler que una de les obreres triades fos del meu carrer ––Mireia, la de l’estanc–– i que la comitiva arribés i la notícia esclatés en paral·lel, al temps que jo acabava de rebre la trucada anunciant-me la mort del pare.
I enmig d’això ens vam trobar. La vida és així. Ens abraçàvem tots mentre a sota de casa sonaven les traques i els coets, la música, els aplaudiments i els crits. El contrast era insuperable. Per un moment vaig recordar que al pare li agradava molt la festa i que quan la mare de Mireia va ser obrera, ja fa tants anys, ells va posar tota la infrastructura de Ca Montes al servei del veïnat, que vam sopar a la fresca , tots junts al mig del carrer, durant setmanes.
Va ser un segon que em va aportar un somriure fugaç. Estaria mon pare content de tornar a tenir una obrera en aquest menut carrer Colom que ha estat durant 65 anys l’escenari de les nostres vides compartides? Ho vaig pensar i vaig sentir la punyalada a l’instant, en el racó més recòndit del meu cor. No, el pare ja no podia estar content ni deixar-ho d’estar. Ja no hi era. I per primer vegada en la meua vida jo ja no tenia el recurs a la seua opinió, a la seua mirada, al seu somriure, a qualsevol dels seus gestos de resposta. Simplement m’hauria d’acostumar ––m’hauré d’acostumar, quan puga–– a la seua absència, tants anys després de tenir-lo sempre allí, com una roca contra la qual trencaven totes les tempestes.