Caminar rere el taüt

A Bétera hi ha el costum d’acompanyar el taüt des de l’església al cementiri. El cotxe que el porta enfila el carrer que, per això, en diem dels morts, puja fins a la glorieta, on abans s’acomiadava el dol i després enfila el camí del cementiri en definitiva el darrer dels recorreguts. A Bétera aquest recorregut encara es fa amb dignitat: la policia local obre pas apartant els cotxes i obligant-los a aturar-se al pas del cos, la gent gran si porta barret se’l treu en veure’l passar i hi ha un silenci significatiu que pràcticament només trenca el toc tan especial a mort que fan les campanes, amb aquella cadència lenta que sembla que vulga allargar el temps.
He vist molts enterraments des de que era xiquet. Em van ensenyar a que si me’n trobava un havia de quedar-me quiet al lloc on era i no moure’m mentre no desfilés tota la comitiva, mostrant respecte. I sempre m’havia impressionat la gent que caminava immediatament darrere del taüt.
Perquè el costum és que els famíliars més directes han de caminar de manera ostensible rere el cotxe funerari, destacadament. Perquè el poble els vesca i entenga la continuïtat de les cases. Mon pare era Ca Montes i Ca Montes ara sóc jo i els meus germans. Ho ha vist tothom i tothom ho ha entès. El ritual està per això.
Així que jo també em vaig agafar fortament de la mà de l’Assumpció –poques voltes he necessitat tant de la seua mà– i encapçalant el conjunt de germans i nets vaig començar a caminar, mirant les cares de la gent que eren a les voreres per acompanyar-nos. Reconeixent el nostre passat, rostres que em portaven anys o dècades enrere. El funeral havia estat preciós, amb l’església plena de gent malgrat ser un dissabte d’agost a les quatre, amb uns parlament extraordinaris de la Laura i la Txell i amb Júlia cantant el “M’aclame a tu” xativí per al meu pare de Xàtiva. Tenia la consciència de que ho havíem fet bé i li havíem donat el comiat que tocava i que es mereixia.
Però quedava encara el camí fins el cementiri i la solemnitat d’aquell gest tan senzill, però alhora tan comprometedor públicament. Ma mare anava en cotxe, no hauria pogut fer el camí a peu a la seua edat, així que em corresponia a mi ser el centre de les mirades i la representació de la continuïtat familiar. Amb l’Assumpció al meu costat i la mirada fixada en aquella caixa de fusta dins la qual viatjava ell, mon pare.