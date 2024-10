Bétera, latitud Samarcanda

M’entretinc jugant amb la geografia. A descobrir quines poblacions tenen la mateix latitud o longitud que Bétera. En la latitud quede impressionat: Samarcanda ni més ni menys. També Reno a Nevada i altres poblacions menors.

En la longitud, l’aeroport londinenc de Luton, Caen i Orà. I molt de mar. Tant per dalt com per baix.

Què de què serveix això? De res. Simplement em divertisc.