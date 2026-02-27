Ràdio Arrels, Premi Llengua Nacional i homenatge a Ceret

L’esdeveniment comptarà amb la col·laboració de l’Escola de Català de Ceret, que enguany celebra els seus 50 anys, i amb la participació de diverses figures destacades del món cultural i lingüístic.
L’homenatge culminarà amb un refrigeri compartit, un moment de convivència on els assistents podran intercanviar experiències, establir contactes i gaudir de la comunitat que envolta la cultura catalana a la regió.
Aquest premi és especialment simbòlic, ja que és la primera vegada que una entitat de la Catalunya del Nord és distingida amb el Premi Llengua Nacional.