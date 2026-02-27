Des del Vallespir

27 de febrer de 2026
CERET
0 comentaris

Ràdio Arrels, Premi Llengua Nacional i homenatge a Ceret

Ràdio Arrels, reconeguda amb el Premi Llengua Nacional i homenatjada a Ceret

Ràdio Arrels ha estat recentment recompensada amb el prestigiós Premi Llengua Nacional, un reconeixement que destaca la seva trajectòria i el seu compromís constant amb la difusió i promoció de la llengua catalana a la Catalunya del Nord. Aquest premi posa en valor la tasca d’una emissora que, al llarg dels anys, ha aconseguit esdevenir un referent cultural i comunicatiu per a la comunitat catalana del territori.

Per celebrar aquest reconeixement, el Centre Cultural Català del Vallespir ha organitzat un acte d’homenatge que tindrà lloc el dilluns 2 de març a partir de les 15 h al Mas de Nogareda.

L’esdeveniment comptarà amb la col·laboració de l’Escola de Català de Ceret, que enguany celebra els seus 50 anys, i amb la participació de diverses figures destacades del món cultural i lingüístic.

L’homenatge culminarà amb un refrigeri compartit, un moment de convivència on els assistents podran intercanviar experiències, establir contactes i gaudir de la comunitat que envolta la cultura catalana a la regió.

Aquest premi és especialment simbòlic, ja que és la primera vegada que una entitat de la Catalunya del Nord és distingida amb el Premi Llengua Nacional.

ENTREVISTA – Miquel Arnaudies i Joan Iglesias, organitzadors de l’acte :

 

