A Ceret, el foc va obrir un aire de primavera

A les set, la plaça de la República —l’antiga plaça del Barri— ja vibrava. Els Sorollosos afinaven el batec, les bruixes es preparaven, i Els Diables del Riberal, d’Aire Nou de Bao, ajustaven les primeres carretilles amb aquella concentració ritual que precedeix el foc. La gent s’hi aplegava amb aquella barreja de respecte i expectació que només desperta el foc compartit. Jo, com sempre, no hi era per mirar. Hi era per entrar-hi. Per caminar al costat dels diables, per sentir el ritme a la pell, per deixar que el foc em parlés amb la seva llengua antiga.
Quan la primera espurna va pujar, vaig sentir que el dia i la nit es trobaven. Que la llum que havia despertat Ceret i la foscor del vespre es donaven la mà. El seguici va començar a avançar per la Passejada, i el ritme dels tabals ens arrossegava com una respiració profunda. A cada pas, la gent s’hi afegia, i jo caminava al costat dels diables, sentint com el foc no només il·luminava els carrers, sinó també alguna cosa dins meu. Era com si cada espurna obrís un espai, com si cada tro fes caure una capa antiga.
Quan el seguici va arribar a l’alçada del Museu d’Art Modern, el ritme va canviar lleugerament, com si el foc i l’art es reconeguessin de lluny. El foc popular i l’art modern, separats per murs però units per una mateixa energia creadora, es miraven de reüll. Les espurnes s’alçaven com pinzellades de llum, i per un moment vaig sentir que el correfoc dialogava amb totes les obres que dormen a dins. Era com si la vila sencera recordés que la creativitat no és patrimoni d’un sol espai, sinó un moviment que travessa carrers, places i cossos. Un impuls que neix del poble i torna al poble, com una flama que no deixa mai d’inventar-se.
Davant de la Casa de Vila, el foc es va obrir com una porta. Les carretilles dibuixaven cercles de llum, les bruixes ballaven entre la gent, i els diables, amb aquella força primitiva que no s’explica però es reconeix, marcaven el camí. Jo hi era al mig, respirant pólvora, deixant que el cos trobés el seu lloc entre espurnes i ombres. No era espectador: era part del moviment, part de la dansa, part de la flama. En aquell moment, vaig comprendre que el foc no es mira: s’habita.
La pujada cap als Arcades va ser un moment d’intensitat pura. El so ressonava entre les parets, el foc s’hi concentrava, i el públic s’hi acostava amb aquella fascinació que només desperta el foc ritual. Allà vaig sentir que el correfoc no només avançava pels carrers: avançava dins meu. Hi havia una mena de depuració silenciosa, com si el foc, sense demanar permís, posés ordre en allò que feia temps que esperava ser ordenat.
I finalment, la plaça de Llibertat —l’antiga plaça del Castell— ens va acollir com un cercle sagrat. Les enceses es van fer més potents, les maces majors van esclatar amb una potència que feia tremolar l’aire, com si el foc culminés en aquell instant el seu propi ritual. Els Sorollosos es van apoderar de la plaça, i durant uns minuts tot Ceret va ballar amb ells, com si la primavera hagués arribat de cop, no només al cel, sinó també als cossos.
Ahir vaig viure el foc. No el vaig mirar: el vaig habitar. I en aquell foc hi vaig reconèixer una veritat que sempre torna: que la cultura catalana no és només tradició, és transformació. És una flama que es refà cada vegada, que sap esperar, resistir i tornar a encendre’s quan el moment és just.
Ahir Ceret no només va encendre carrers. Va encendre memòria, comunitat i futur. I jo, al mig del foc, vaig sentir que també alguna cosa en mi es tornava a encendre.
