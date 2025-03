Xabier Gómez: “Ens ha de preocupar que tothom tingui un treball digne” Jordi Llisterri i Boix

“Que el bisbe arribi esbufegant de la RENFE també l’uneix a nosaltres”. Així saludava la directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, Mercè Solé, al bisbe Xabier Gómez en començar la inauguració de l’exposició “Rostres i reptes del món obrer” al claustre del Seminari de Barcelona. El bisbe de Sant Feliu ha hagut de córrer per arribar a l’hora perquè havia vingut en Rodalies des de la seu del seu bisbat. Com els passa a molts treballadors cada dia.

La mostra s’ha inaugurat amb uns breus parlaments que ha tancat el bisbe de Sant Feliu en l’absència del bisbe Sergi Gordo, responsable de Pastoral Obrera de la Conferència Episcopal Tarraconense, que estava malalt. Gómez ha destacat la vigència i amplitud de la pastoral obrera, “perquè parlar de treballadors és parlar de tots nosaltres”.

Però sobretot el bisbe de Sant Feliu ha denunciat “la manca de treball digne i la precarietat laboral”, que condemna molts joves a perdre l’esperança: “Ens ha de preocupar que tothom tingui un treball digne”. Un aspecte que també està molt vinculat amb la realitat de la immigració.

La mostra que es pot veure al Seminari de Barcelona fins al 14 de març està impulsada des del Departament del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola. A través de diferents plafons, s’analitzen les realitats del món del treball com la precarietat o el treball decent, entre altres. També es recullen diverses frases de Benet XVI, Joan Pau II o del papa Francesc.

Mercè Solé ha explicat que la mostra, promoguda pel Departament del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola, coincideix amb el testimoni encara vigent del document de 1994 “La Pastoral Obrera de tota l’Església”. Un text pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola que “continua sent una guia”. Soler ha remarcat que el compromís i la denúncia de la precarietat és imprescindible “perquè no podem anunciar l’Evangeli si no fem tot el possible contra les injustícies”.

A la inauguració hi ha participat el rector del Seminari de Barcelona, Salvador Bacardit, i el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Joan Torra. Els dos han remarcat la importància que els seminaristes i els estudiants de teologia prenguin consciència de la realitat de la pastoral obrera que recull la mostra.