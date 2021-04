Vida als pobles, una resposta davant la pandèmia (manifest Dia del Món Rural 2021 (traducció)

Des de principis de l’any 2020 la Covid-19 ha estat present en les nostres vides, des de les notícies a la televisió, periòdics, ràdios… fins en els nostres pobles i en les nostres conversacions.

Com a militants del MJRC i MRC hem fet una reflexió profunda per tal de descobrir quins efectes ha tingut en el dia a dia de la vida de les zones rurals, en què ens ha afectat i també, sense ingenuïtat, les oportunitats que ha provocat per tal de recórrer nous camins.

Hem vist com la pandèmia ha canviat hàbits de la nostra vida, del nostre treball, de l’economia, de la salut, inclús hem vist com afectava les nostres relacions socials igual que hem pogut comprovar la resposta que s’està donant des del sistema sanitari, polític, social i religiós per a fer front a aquesta situació mai imaginada.

També hem patit les conseqüències. Conseqüències que ens preocupen, especialment les que afecten directament els nostres pobles, per això volem manifestar les nostres preocupacions en forma de denúncia.

Ens precocupa que aprofitant la pandèmia s’imposen com a habituals les consultes telefòniques d’atenció mèdica, ja que donades les característiques propies del Món Rural, fa que moltes persones puguen vore’s desafavorides.

Ens precocupa que s’hagen vist limitades les activitats comunitàries que uneixen les gents dels pobles com a espais on es viu amb profunditat les relacions de trobada, de presa de consciència, d’identitat, de solidaritat, etc. i que serveixen per a respondre a les seues diverses necessitats: des de la participació ciutadana, fins les accions reivindicatives, passant per qüestions laborals, culturals, esportives, festives, d’oci, religioses, de cura del medi…