Veure i veure’ns (I)

En el nostre present més immediat les qüestions migratòries no han canviat massa. Ser una persona regularitzada suposa suportar tres anys de clandestinitat, dos en cas d’arrelament per formació, fins aconseguir un empadronament, informe d’arrelament social i un contracte de treball. No hi ha moltes més alternatives. Tal vegada, reagrupament familiar, si el concedeixen, i la celebració d’un matrimoni amb algú de nacionalitat espanyola o de la UE. Les cites per a sol.licitar l’asil estan col.lapsades. En cas de ser ateses, el concedeixen molt de tard en tard.

Com a novetat, es consagra el racisme al Congrés dels Diputats per la presència d’una força política d’extrema dreta (VOX). Un dels objectius d’aqueix partit és atacar els menors no acompanyats i els extutelats abandonats per les administracions en complir la majoria d’edat. És aquest últim grup de migrants el que hui té unes mancances més potents, motivades per la seua situació de ‘viure’ al carrer.