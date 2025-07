Venerem avui a la Mare de Déu en la popular advocació del Carme 16 de juliol de 2025 (AgÈncia cristiana de notícies)

Després de gairebé un mes de solcar l’estiu, venerem avui a la Mare de Déu en la popular advocació del Carme. Des del s. XIV, es commemora aquesta advocació, una de les més esteses i estimades pel poble creient. Aquesta denominació evoca la dolçor de la poesia, la frondositat d’un jardí, l’agradable salabror de l’aire marí, la visibilitat d’un cim amb un gran panorama… La commemoració s’inicià entorn de les comunitats carmelitanes que tenen a la muntanya del Carmel la seva referència. Amb aquesta celebració, Maria ens continua recomanant: “Feu el que Ell us digui”. I anant Jesús tot davant, pugem a la muntanya lluminosa de l’Evangeli per revestir-nos d’aquella dignitat que ens fa esdevenir llum del món, sal de la terra, sembradors de pau, olor de Crist: el nostre escapulari, el nostre distintiu. Des de sempre ha estat considerada protectora dels difunts i de les ànimes del purgatori, i sovint es representa amb elles. També és la patrona dels mariners i, en honor seu, el dia de la gent de mar que, a molts pobles, li dediquen vistoses processons pel mar. Adverteixo, però, que el patró dels pescadors ha estat sempre l’apòstol sant Pere. No crec que a la Mare de Déu li sàpiga greu.

Els beats i màrtirs Joan Sugar, prevere, i Robert Grissold, a Warwich / Anglaterra, el 1604, amb Jacob I

Els beats i màrtirs Andreu de Soveral, prevere, Domènec Carvalho i 28 companys, a Cunhaú / Brasil, el 1645.

Els beats màrtirs Nicolau Savouret, franciscà, i Claudi Beguinot, cartoixà, a Rochefort, el 1794, víctimes de la Revolució Francesa.

Les beates màrtirs Amada de Jesús de Gordon i sis companyes, a Orange, el 1794, víctimes de la Revolució Francesa.

Els sants màrtirs Lang Yanzhi, catecúmena, i el seu fill Pau Lang Fu de 7 anys, a Lujiapo / Xina, el 1900