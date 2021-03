Vella i nova normalitat (II)

Diversos aprenentatges. L’individu en solitud no pot fer res front a aquests fenòmens epidemiològics, sols l’Estat pot fer-se càrrec de la cura de les poblacions. La importància de la salut pública es féu evident en tot el seu esplendor davant les necessitats de cura. Per uns moments, els ideòlegs de la “mà invisible” del mercat, quedaren en silenci. Foren callats pels milers de defuncions en residències i hospitals, de vegades amb protocols de “descarte” sense mesures de protecció. Però això no significa que l’ADN del neoliberalise estiga quiet, està en plena vigència, ahí estan les posicions dels lobbies de les indústries farmacèutiques, el creixent negoci del capitalisme de plataforma, centrat en l’explotació de tot tipus d’informació o el comerç electrònic que puguen eixir reforçats amb la pandèmia.



La visibilitat d’ocupació que romanien secundaris (netejadores, caixeres, trasportistes, agricultors, sanitàries…) s’han revaloritzat com a dimensió de servei a la comunitat. Les reconversions del teletreball -treballar a casa- trencaren les rutines quotidianes de milions de treballadors i treballadores i es convertí en un fet real. Professionals de l’educació aprengueren noves habilitats per a donar classes virtuals. Les tecnologies estan possibilitant el cara a cara de iaies i néts en tots els racons del món. Prenguem consciència d’un món interconnectat i de la debilitats local per a produir aliments, articles sanitaris i determinats productes bàsics de la vida quotidiana.