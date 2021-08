Turistes madrilenys a Moncofa interrompen un espectacle en valencià

D’un correu que m’ha remés un amic:

I en acabant diuen que els maleducats, els intolerants i els radicals som els valencians.

Escàndol: Turistes madrilenys aturen una representació per imposar el castellà

Nou episodi xenòfob contra la llengua catalana, aquest cop, al País Valencià. Un grup de turistes madrilenys han interromput l’espectacle dels monologuistes Maria Zamora, Saray Cerro i Diego Varea exigint que fessin servir el castellà: “En castellano, que estamos en España”.

Segons ha denunciat la televisió À Punt, l’incident s’ha produït a la localitat de Moncofa (Plana Baixa). Allà, en el context de les festes de Sant Roc, l’ajuntament havia programat l’espectacle d’humor Riures en valencià, en un intent de promoure l’ús de la llengua catalana (també denominada en aquest territori) en l’àmbit de la comèdia.

Els fets han ocorregut poc després de l’inici de l’espectacle, quan un home s’ha aixecat de la cadira fent escarafalls amb els braços. En aquest moment, l’artista encarregada d’obrir l’espectacle, Maria Zamora, li ha preguntat què passava i l’individu ha manifestat que “no entenia allò que s’estava dient”, segons ha denunciat el col·lectiu Riures en valencià en un comunicat.

Seguidament, l’home ha demanat que les intervencions dels humoristes fossin en castellà “perquè estem a Espanya”.

Promoure el català en la comèdia

La humorista ha aclarit, seguidament, que l’espectacle contractat pertanyia a la companyia que treballa des de fa dos anys amb artistes que utilitzen el valencià en les seves actuacions, i que així havia estat anunciat per l’ajuntament de Moncofa. Després aquest aclariment, l’home ha decidit abandonar el recinte en companyia d’altres persones, mentre que la majoria dels assistents (uns 300) no s’han mogut dels seients i han aplaudit la intervenció de l’artista.

Tot plegat ha fet que l’entitat reclami que “es respecti el treball de les persones que es dediquin a la cultura, independentment de la llengua que facin servir, perquè, curiosament, Maria Zamora, Saray Turó i Diego Varea tenen el castellà com a llengua materna, però han decidit desenvolupar part de la seva carrera artística en valencià”.

Malgrat aquests fets que, segons lamenten des de l’organització, “desgraciadament, no són nous”, Riures en valencià “seguirà amb la seva aposta per la cultura i l’humor en valencià com ha fet en els últims anys”.

Repercussió a les xarxes

Els fets han provocat una gran repercussió a les xarxes, des de les quals els mateixos monologuistes també s’hi han volgut pronunciar.

“Cerro ha agraït el suport rebut després de l’atac: “Gràcies a totes per les vostres paraules i suport. Tenim la gran sort de treballar en un projecte com Riures en Valencià, que aposta per la comèdia en valencià (i feta per dones). I és gràcies a professionals com Maria Juan, que porten temps lluitant per aconseguir-ho. Seguim!”, ha tuitat.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/escandol-turistes-madrilenys-aturen-repressentacio-imposar-castella_638555_102.html