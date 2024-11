Som València: concerts de 350 artistes en solidaritat amb les víctimes de la DANA (ARA-CAT)

Prop de 350 artistes participen a Som València, una iniciativa l’objectiu de la qual és recaptar diners per a les persones afectades pel devastador pas de la DANA per València. A partir del dilluns 11 de novembre, diferents sales de 23 ciutats de l’Estat acolliran concerts. El preu que s’ha fixat va dels 15 als 20 euros (+IVA), i el net de la recaptació es donarà íntegrament als destinataris. També hi haurà una fila 0 de donacions per a les persones que no puguin assistir als concerts. Les entrades es poden comprar a través de l’aplicació Dice.

A Catalunya hi haurà concerts a les sales Rouge, Paral·lel 62, La [2] de l’Apolo, Razzmatazz, Upload, Heliogàbal, La Taro, Casa Montjuïc, Club Sauvage i Meteoro, de Barcelona; l’Auditori de Sant Cugat del Vallès; la Sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat; la sala Vade Música de Sabadell; la sala 2 de l’Atlàntida de Vic; l’Ateneu de Sant Celoni; la Massa Teatre de Vilassar de Dalt; el Racó de la Palma de Reus; La Mirona de Girona; el Cafè del Teatre de Lleida, i la Sala Zero de Tarragona. I a Palma, la sala Es Gremi.

Som València va sorgir arran una d’una proposta del segell barceloní Hidden Track Records, i de seguida va trobar la complicitat de sales, artistes i tota mena de professionals de l’ecosistema musical. Tot plegat, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud, que compta amb una àmplia xarxa de vincles amb associacions a tot el País Valencià.

“No hi ha prou rius que puguen sostenir el pes de les nostres llàgrimes, no hi ha prou marges que puguen sostenir l’impacte de la nostra ràbia. Serem la veu de cadascun dels nostres àngels ofegats. I cridarem ben fort justícia!”, diu la cantant valenciana Sandra Monfort en el manifest de Som València.