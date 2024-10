Seguim de rehabilitació

Hui hem tingut una altra sessió de rehabilitació a la UCV sant Vicent Màrtir, de València. El dia ha estat plujós i ventós. Però no fa fred. Demà seguirem amb la rehabilitació.

Us deixe un poema de Vicent Andrés Estellés:

Vicent Andrés Estellés

Aquest amor

Aquest amor que fa un any em va prendre

i mai no he dit i en silenci em prospera,

pense sovint que ha de matar-me un dia.

Car el secret, que gelosament guarde,

arriba més enllà del sentiment,

i el pensament l´ha habitat i poblat.

No puc ja més, repetiria encara;

però l´amor no em deixa mai, cruel,

i em trobe a gust dessota el seu domini,

sabent, com sé, que ha de matar-me un dia,

molt lentament, corcant-me a poc a poc.

La meua mort, mai espectacular,

m´ha d´arribar d´una lenta creixença:

va madurant a les meues entranyes,

exactament com madura l´amor.

Font:

Blog de poesia

