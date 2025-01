SEGUIM DE REHABILITACIÓ

Hui hem seguit amb la rehabilitació…

Tant pels camins de l’estudi com pels camins de la pregària, s’endinsà en el coneixement de la Sagrada Escriptura centrant en Déu la pròpia identitat. El seu magisteri s’inicià a les grans universitats medievals i s’estengué a tota l’Església admirada de la seva agosarada síntesi. Morí a Fossanova, el 1274, quan s’adreçava al concili de Lió on volia ajudar a trobar camins d’unitat amb els cristians orientals. És el patró dels estudiants i dels teòlegs.

També es recorda a sant Tirs, cavaller i màrtir (s. IV). A la persecució de Deci -meitat del s. III-, un delegat imperial es presentà a Cesarea de Bitínia. Leuci va declarar-se cristià reprovant els cultes pagans. Després de diversos turments, va ser decapitat. Entretant Tirs, un popular atleta, admirat de la fe i del testimoniatge de Leuci, també es manifestà cristià. Després d’aplicar-li diversos turments, el conduïren pres a Apamea i Apol·lònia on, pel seu testimoniatge, Cal·linic i altres sacerdots pagans es convertiren a Jesús i també van ser martiritzats. Finalment, després d’una veritable cursa d’obstacles, Tirs assolí la victòria del martiri i va ser decapitat. Així feia seva la recomanació de sant Pau: “Els atletes es priven de tot, i ells ho fan per guanyar-se una corona corruptible; nosaltres, en canvi, una d’incorruptible”. El seu culte, molt popular a Toledo, es va estendre a l’església Visigòtica i es recorda als martirologis antics. La versió femenina derivat del seu nom és Teresa. Es representa com un efeb i jove atleta i tal com competien a l’època del seu martiri, al que fa referència una espasa o bé una serra, que el noi porta a la mà, i, als peus, una corona de llor. L’invoquen els esportistes i els atletes.

Altres sants que es commemoren avui són

Sant Valeri, bisbe de Saragossa, participà al Concili d’Elvira i en signà les actes. La llegenda el vincula al diaca sant Vicenç. Sembla que morí el 315 a Anet (França) i les seves relíquies es veneren a Roda d’Isàvena.

El martiri del beat Julià Maunoir, prevere jesuïta, a Plevin / Anglaterra, el 1683.

El martiri del beat Julià Freinademetz, prevere i missioner del Verb Diví, a Shantung / Xina, el 1858.

El martiri dels sants Àgata Lin-Tchao, verge, Jeroni Lou-Tin-Mey i Llorenç Ouang-Pin, catequistes, a Mao-Keou / Xina, el 1858

El martiri de la beata Maria Lluïsa Montesinos Orduña, verge, a Picassent / València, el 1936, víctima de la persecució religiosa a la Guerra Civil.

El martiri de les beates Olímpia-Olga Bidà i Llorença Herassymiv, verges i religioses, al camp de Concentració de Kharsk / Sibèria, el 1952, víctimes del comunisme soviètic.

I és l’aniversari de la mort del mític emperador Carlemany, a Aquisgrà (+ 814), i a qui, en alguns llocs, l’han venerat com a sant .